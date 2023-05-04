《红霞岛》口碑崩盘，Xbox 负责人斯宾塞致歉称让玩家失望了

IT之家 5 月 4 日消息，Xbox 游戏部门的负责人菲尔・斯宾塞（Phil Spencer）今日在接受 Kinda Funny Games 采访时，就其最新的一款独占游戏《红霞岛》的发售状况表示了歉意，并表示开发商 Arkane Austin 将继续完善游戏。

《红霞岛》是一款合作射击游戏，由 Bethesda 旗下的 Arkane Austin 工作室开发，本周在 Xbox Series X / S 和 PC 平台上发售。然而这款游戏出现了很多技术问题，并且得到了普遍不佳的评价，在 Metacritic 上获得了 62 分（Xbox Series X / S）和 58 分（PC）的总分。截至IT之家发稿时，用户评分仅为 2.6 和 1.9 分（满分 10 分）。

斯宾塞在采访中表示，他对《红霞岛》的反响感到失望，也对自己感到失望和生气，因为他没有达到 Xbox 社区的期待。他说，他们在游戏发售前进行了模拟评测，当时预测这款游戏能得到比实际高出两位数的评分。他说，他们从来没有打算发售一款只能得到 60 多分的游戏，这不是他们的目标。

他还说，过去一年里，Xbox Game Studios 发售的游戏质量有所提高，但是《红霞岛》明显低于他们内部的标准。他承认这是他们自己的责任，并表示 Bethesda 和 Arkane 将继续完善《红霞岛》。

Spencer 说，《红霞岛》是一个创新的项目，不同于 Arkane 以往擅长的沉浸式模拟类游戏。他说，他不会强迫开发团队只做自己有成功经验的类型的游戏，而是要给予他们创造性的空间。但是他也承认，在协助开发团队和设定期望方面，Xbox 还有很多需要改进的地方。

Spencer 说，当 Xbox 收购了一些工作室后，有些游戏已经处于开发中期，有些则还没有开始或者刚刚开始。他认为，Xbox 需要更早地介入这些游戏的开发过程，帮助工作室理解成为 Xbox 第一方意味着什么，以及如何利用 Xbox 内部的资源来加快游戏进度和提高质量。

Spencer 举例说，《星空》这款即将发售的科幻 RPG 游戏就得到了更好地协助，因为它在被收购时还处于开发初期。而对于《红霞岛》，Spencer 说：“我们应该更早地帮助 Harvey（《红霞岛》联合创意总监）和团队 —— 这是我们的责任。我们让很多人失望了，我为此道歉。这不是我期望的，也不是我想要的。但你知道，创造性就是这样。我们必须继续努力。”