微软 Xbox 应用 PC 版 4 月更新 (2304.1001.15.0) 发布：主屏幕支持 Quick Games to Play

IT之家 5 月 4 日消息，微软今天通过官方博客发布了 Xbox 应用程序的 2023 年 4 月更新，适用于 Windows PC 的 Xbox 应用程序允许用户通过 Game Pass 发现和下载新游戏，通过云游戏在 Windows PC 上玩主机游戏，以及在 PC、移动设备和 Xbox 主机上与朋友聊天。

IT之家附上微软 Xbox PC 版 4 月更新 (2304.1001.15.0) 内容，如下：

Quick Games to Play 和 Longest Games 系列已添加到您的主屏幕 —— 浏览 Game Pass 主屏幕时，用户可以向下滚动以查看各种收藏频道，包括这些列出平均游戏时间的新收藏，以满足用户的游戏偏好。

所有 PC 游戏的辅助功能过滤器 —— 通过添加各种辅助功能过滤器来帮助找到适合用户需要的游戏，过滤“所有 PC 游戏”列表变得更好。

Bug 修复