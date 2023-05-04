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微软 Xbox 应用 PC 版 4 月更新 (2304.1001.15.0) 发布：主屏幕支持 Quick Games to Play

2023/5/4 8:55:12 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 5 月 4 日消息，微软今天通过官方博客发布了 Xbox 应用程序的 2023 年 4 月更新，适用于 Windows PC 的 Xbox 应用程序允许用户通过 Game Pass 发现和下载新游戏，通过云游戏在 Windows PC 上玩主机游戏，以及在 PC、移动设备和 Xbox 主机上与朋友聊天。

IT之家附上微软 Xbox PC 版 4 月更新 (2304.1001.15.0) 内容，如下：

  • Quick Games to Play 和 Longest Games 系列已添加到您的主屏幕 —— 浏览 Game Pass 主屏幕时，用户可以向下滚动以查看各种收藏频道，包括这些列出平均游戏时间的新收藏，以满足用户的游戏偏好

  • 所有 PC 游戏的辅助功能过滤器 —— 通过添加各种辅助功能过滤器来帮助找到适合用户需要的游戏，过滤“所有 PC 游戏”列表变得更好。

Bug 修复

  • 修复了“所有 PC 游戏”部分中没有出现任何游戏的错误。

  • 修复了在指示安装 Riot（拳头）或 Ubisoft（育碧）游戏启动器时某些文本被截断的错误。

  • 修复了某些云游戏未在“云游戏”部分显示的错误。

  • 修复了安装错误未提供其他详细信息和故障排除建议的错误。

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关键词：Xbox游戏

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