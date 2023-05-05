5 月 10 日发布，谷歌官宣 Pixel Fold 可折叠手机

IT之家 5 月 5 日消息，谷歌今天通过“Made by Google”官方 Twitter 账号，正式官宣将于 5 月 10 日发布 Pixel Fold 可折叠手机。

在短短 8 秒的视频中，展示了 Pixel Fold 手机的全貌，机身背面采用 Pixel 系列设计语言，相机部分采用长条状凸起，配有 3 枚摄像头。

IT之家此前报道，后置摄像头包括一个带 f / 1.7 光圈的 4800 万像素主摄、一个带五倍光学变焦的 1080 万像素长焦镜头和一个带 f / 2.2 光圈的 10.8MP 超广角镜头。

Pixel Fold 采用 12GB 的 LPDDR5 内存，共有 256GB 和 512GB 两种存储版本，售价分别为 1799 美元（IT之家备注：当前约 12395 元人民币）和 1919 美元（当前约 13222 元人民币）。

该视频再次证实了IT之家的此前报道，谷歌 Pixel Fold 可折叠手机配备 Tensor G2 芯片组，得益于改进后的三星 5nm 工艺，其性能要优于 Pixel 7 系列。

Pixel Fold 手机外屏为 5.8 英寸，分辨率为 2,092 × 1,080；内屏为 7.6 英寸，分辨率为 2208×1840。报道称内外屏均采用 OLED 面板，刷新率均为 120Hz。

视频中称谷歌将于 5 月 10 日开启 Pixel Fold 手机预购，6 月底开始发货。