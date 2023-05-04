消息称谷歌将在 I / O 开发者大会上发布两款手机、一款平板电脑以及 Pixel Buds A 耳机

IT之家 5 月 4 日消息，谷歌已经官宣将于 5 月 11 日举行 I / O 开发者大会，届时可能推出多款消费级产品。

数据工程师 Yogesh Brar 发推表示，我们将在 Google I / O 上看到五款新品，其中四款设备会在活动期间正式发布，包括 Pixel 7a 手机、Pixel Fold 折叠屏手机、Pixel Tablet 平板电脑和新的天蓝色 Pixel Bud-Series A 无线耳机。

根据IT之家此前报道，谷歌 Pixel 7a 将采用一块 6.1 英寸 FHD+ 90Hz OLED 显示屏，搭载 Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 同款的 Tensor G2 芯片，辅以 LPDDR5 和 UFS 3.1 存储；内置 4400mAh 电池，支持 20W 快充，运行 Android 13 操作系统。

影像方面，这款手机预计将搭载 10.8MP 的自拍镜头，后置采用双摄模组设计，分别为支持 OIS 光学防抖的 64MP 的主摄和 12MP 的超广角镜头。

此外，谷歌 Pixel 7a 将有 Charcoal、Snow、Sea（浅蓝色）以及 Coral（Google Store 渠道独家销售）四种配色可选，整体外观与 Pixel 6a 基本一致，有所不同的是这款手机的后置摄像头由一个矩形模块变成了一个带有凹槽的横条形模块。

相关阅读：

《谷歌 Pixel Tablet 平板渲染图曝光：配浅粉 / 白色边框》

《消息称谷歌将于 5 月 11 日推出蓝色版 Pixel Buds A 耳机》