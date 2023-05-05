一汽大众发布高尔夫 20 周年纪念版车型，售 15.37 万-16.58 万元

IT之家 5 月 5 日消息，一汽大众推出高尔夫 20 周年纪念版，新车提供 Pro 280TSI 20 周年纪念版和 R-Line 20 周年纪念版共两款车型，售价分别为 15.37 万元和 16.58 万元，4 月 29 日零点开启预订，6 月 30 日前下单并在 7 月 31 日前到店开具购车发票，可获得一汽大众至高 1199 元的专属礼。

高尔夫 20 周年纪念版增添了专属的车型外观元素，炫酷贴纸搭配扁平化的车身设计，保留原有的全天候 LED 前大灯设计，配合与格栅连为一体的张力外形，凸显运动感。新车配备集电动折叠、电动调节、加热除霜、LED 转向灯等于一身的多功能后视镜，停车时自动折叠，倒车时副驾驶侧外后视镜自动翻转，下翻位置和角度均可以个性化设置。

IT之家从官方介绍中获取到，高尔夫 20 周年纪念版内饰继承了以驾驶员为中心的设计理念，搭载第三代信息娱乐系统，采用 Glass design，无实体按键设计。

高尔夫 R-Line 车型搭载 10 英寸电容式液晶触摸屏，可以通过手机 App 遥控 MIB 主机，发送导航地图、共享手机音乐等；方向盘具备可加热和 HOD 方向盘离手监测功能，HOD 功能可在 1 百毫秒内检测到驾驶者是否手握方向盘，并为驾驶辅助提供输入；搭载 Clean Air 3.0 空气净化功能，可实时监测车内 PM2.5 浓度；打造 Travel Assist 一键式智能驾驶辅助系统，可实现 0-160km / h 范围内的全速域、全旅程覆盖，还有 Front Assist 预碰撞安全系统（含 CEB 城市紧急制动）、Lane Assist 车道保持、Side Assist 变道辅助等系统。

高尔夫 20 周年纪念版还可选装 IQ. Light 智能安全灯光技术系统，拥有智能化-矩阵式全 LED 前大灯，由 22 颗 LED 组成的光源，提供动态高达 9 种的光型。