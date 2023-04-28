扩大鸿蒙生态，中软国际通过华为 HarmonyOS Connect 伙伴认证

IT之家 4 月 28 日消息，中软国际宣布近期通过华为官方“HarmonyOS Connect 生态解决方案合作伙伴”认证，将持续打造 HarmonyOS Connect（IT之家注：一般指鸿蒙智联硬件生态）软硬件解决方案技术。

HarmonyOS Connect 是华为面向智能硬件伙伴打造的生态技术品牌，创立初衷是为解决市场中智能产品存在的单品互联难题，实现智能互联全新体验。据华为 2022 年度报告显示，HarmonyOS Connect 已有超过 2300 家合作伙伴，2022 年新增 HarmonyOS 设备发货量突破 1.81 亿台，到年底总量已达 3.3 亿台。

截至目前，中软国际已与 260 多家设备商达成合作，接入品类超过 400 个，覆盖智能家居、智慧出行、运动健康、娱乐影音、智慧办公等多场景智能化产品。

中软国际通过 OpenHarmony 根技术联合卡拉扬打造了首款 HarmonyOS Connect 智能书包并已上架华为智选平台，具有多设备融合、卡片式互动、实时定位和电子围栏等功能特性。

中软国际继续打造 1 个全新万物智联操作系统（KaihongOS）和 1 个超级设备管理平台，建设智能物联网。