因内存兼容性等问题，消息称 AMD 推迟 AGESA 1.0.0.7 更新

IT之家 5 月 5 日消息，根据国外科技媒体 Tech News Space 报道，AMD 推迟发布 AGESA 1.0.0.7 更新。导致更新推迟的主要原因是，AMD 需要更多的时间修复内存超频相关的兼容性问题。

IT之家此前报道，AMD 针对 Ryzen 7000X3D CPU 烧毁事件，于本月初宣布将推出 AGESA 1.0.0.7 BIOS 主板固件更新，避免 AMD Ryzen 7000 CPU 因电压问题而烧毁。

新固件并不仅仅是将 SOC 电压限制在 1.3V，而且还修改了与热限制有关的 PROCHOT Control 和 PROCHOT Deassertion Ramp Time 这两种机制。

目前大多数 AMD 合作厂商已经基于 AGESA 1.0.0.6 更新，在 BIOS 固件中部署了相关的限制。

华硕基于 AGESA 1.0.0.7 更新，发布了 Beta 版 BIOS 更新。但 AGESA 1.0.0.7 更新存在很多缺陷和错误，尤其在内存模块超频的兼容性方面。

AMD 已经承认这些兼容性问题，正在与合作伙伴合作，推出内部版本 1.0.9.0 更新，但目前无法保证能修复所有错误。

据爆料者 chi11eddog 透露，目前的 AGESA 1.0.0.7 BIOS 版本只支持最高为 DDR5-4400 的 24GB 和 48GB 内存条。

而在此前发布的 AGESA 1.0.0.6 BIOS 固件中，支持 DDR5-6000 和 DDR5-6400 内存。在新版本的 AGESA 1.0.0.7 中，AMD EXPO RAM 超频配置文件无法正常工作，并且不允许使用更快的 RAM。

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