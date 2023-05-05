苹果供应商 Cirrus Logic 暗示 iPhone 15 Pro 系列手机不再配备固态按钮

IT之家 5 月 5 日消息，据 MacRumors 报道，在今天发布的一封股东信中，苹果供应商 Cirrus Logic 似乎证实 iPhone 15 Pro 系列机型将不再配备固态按钮。

“也就是说，在我们讨论过的 HPMS 机会中，我们在之前的股东信中提到的于今年秋天推出的新产品预计将不再按计划上市，”信中说。“由于我们目前对客户对该产品未来计划的了解有限，我们正在从内部模型中删除与该组件相关的收入。”

IT之家注：HPMS 是指 Cirrus Logic 推出的高性能混合信号芯片，其中包括用于 iPhone 中触觉引擎的触觉驱动器。

在去年 11 月的一封股东信中，这家总部位于得克萨斯州的公司表示，它已继续“与战略客户接洽”，并预计“明年将在智能手机中推出新的 HPMS 组件”。苹果是 Cirrus Logic 最大的客户，占其 2022 财年收入的 79%。

在今天的一份投资者报告中，巴克莱分析师表示，Cirrus Logic 上述评论可能指的是“固态按钮”。分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）最初表示，iPhone 15 Pro 机型将配备两个额外的 Taptic Engine 引擎，在按下固态按钮时提供触觉反馈，而 Cirrus Logic 可能会提供相关组件。

上个月，郭明錤表示，由于“量产前未解决的技术问题”，iPhone 15 Pro 机型将不再像最初传闻那样配备固态按钮，这些设备预计继续搭载按下时会移动的传统按钮；此前有传言称响铃 / 静音开关仍会像之前声称的那样被一个按钮取代，而且还会像 Apple Watch Ultra 的 Action 按钮一样支持自定义。

分析师 Jeff Pu 认为固态按钮可能会推迟到明年推出的 iPhone 16 Pro 机型上，但 Cirrus Logic 今天的评论表明供应商目前还不清楚这些具体计划。