蔚来汽车五一期间全国累计换电超 43 万次

IT之家 5 月 5 日消息，蔚来汽车公布五一期间（4 月 28 日-5 月 4 日）换电数据，全国累计换电 432191 次，高速公路免费换电 138492 次。4 月 29 日单日换电总数达到峰值，为 68738 次，其中高速站换电 23460 次。截至 5 月 5 日，蔚来在全国累计布局 1384 座换电站（高速公路换电站 366 座）。

蔚来目前在全国已累计建成 366 座高速公路换电站，完成 6 纵 3 横 8 大城市群高速换电网络布局：

6 纵：G1 京哈高速、G2 京沪高速、G3 京台高速、G4 京港澳高速、G5 京昆高速、G15 沈海高速；

3 横：G50 沪渝高速、G30 连霍高速苏陕段、G60 沪昆高速沪湘段；

8 大城市群：京津冀城市群、长三角城市群、大湾区城市群、成渝城市群、山东半岛城市群、长江中游城市群、关中城市群、中原城市群。

IT之家此前报道，蔚来 4 月交付量为 6658 辆，同比增长 31.2%，环比下降 35.8%。交付数据中包括 1713 辆智能电动 SUV 和 4945 辆智能电动轿车。截至 2023 年 4 月 30 日，蔚来汽车累计交付量达 327255 辆。