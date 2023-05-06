Win11 学院：在 Windows 11 Build 23451 预览版中如何为文件管理器优化标签体验

IT之家 5 月 6 日消息，微软日前面向 Dev 频道的 Windows Insider 项目成员，发布了 Win11 Build 23451 预览版更新。根据网友 @PhantomOfEarth 挖掘，基于 WinAppSDK 的文件管理器增强了标签管理功能。

从演示视频中可以看到，用户可以在文件管理器之间拖动标签页，将某个标签页拖到空白区域之后松开鼠标，那么就会自动形成新的文件管理器窗口。

IT之家网友可以通过 ViveTool 工具来启用上述新功能、新特性：

1. 从 GitHub 页面下载 Vivetool 工具，然后解压缩到任意文件夹，但需要记住该文件夹路径（例如 C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2）

2. 按下 Win 键（或者使用鼠标）打开开始菜单，输入“cmd”，然后选择“以管理员权限”打开命令提示符

3. 使用 cd 命令跳转到 ViveTool 文件夹，例如“cd C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2”

4. 然后输入 vivetool /enable /id:39661369，按下回车键

5. 重启电脑

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