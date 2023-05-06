改用 openSIL，消息称 AMD 将于 2026 年逐步淘汰 AGESA 库

IT之家 5 月 6 日消息，根据国外科技媒体 Tech News Space 报道，AMD 计划从 2026 年开始，逐步淘汰 AGESA（AMD 通用封装软件架构）的初始化和引导库，转而使用 openSIL（开源芯片初始化库）库，简化服务器和消费者平台的 UEFI 固件创建流程。

AMD 每隔几个月就会发布 AGESA 固件更新，因此在用户群体中具备一定的影响力。AGESA 是一组库，旨在初始化和启动 AMD 处理器。

每当市场上出现新的 AMD 处理器或新的内存格式后，例如近期发布的 24GB 和 48GB DDR5 内存，AMD 都会发布新版本的 AGESA，以增加对新产品的支持。

AMD 表示 AGESA 更新经常成为网络犯罪分子的目标，于是在今年 4 月推出了 openSIL 项目，这是一组包含组件的开放库，以简化固件的创建。

该项目的想法是将硬件初始化代码移动到单独的、独立测试和维护的 openSIL 库中，这些库是用流行的 C 语言编写的，可以在不使用特定协议的情况下静态链接到主固件。

IT之家注：需要注意的是，openSIL 不能替代 UEFI。提供的库允许您快速轻松地将所需硬件的支持添加到标准 UEFI 固件中，以及在 CoreBoot、oreboot、FortiBIOS 和 Project μ 平台上构建的替代固件。