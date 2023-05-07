准备就绪：天舟六号船箭转运至发射区，计划于近日择机实施发射

IT之家 5 月 7 日消息，据中国载人航天工程办公室消息，北京时间 2023 年 5 月 7 日，天舟六号货运飞船与长征七号遥七运载火箭组合体垂直转运至发射区。目前文昌 201 工位一联回转平台已基本合拢！

据介绍，文昌航天发射场设施设备目前状态良好，后续将按计划开展发射前的各项功能检查、联合测试等工作，计划于近日择机实施发射。IT之家预祝发射成功，让我们一起为中国航天加油！

根据此前预测的发射窗口期，天舟六号货运飞船可能会在 5 月 10 日下午进行发射，为我国空间站投送 70 公斤水果“快递”。这将是中国空间站转入应用与发展阶段后的首次飞行任务。飞船升空后，将采用快速交会对接模式对接于“天和”核心舱后向端口。

目前，中国空间站已全面建成，我国载人航天工程“三步走”发展战略已从构想成为现实。空间站组合体在轨稳定运行，神舟十五号航天员乘组状态良好，计划于今年 6 月返回地面。

从“天舟六号”开始，“天舟”系列飞船进入新的组批生产阶段，安排研制生产了“天舟六号”至“天舟十一号”6 艘飞船。本阶段，“天舟”飞船进行了系统升级，对货物舱进行了较大改进，大幅度增强密封舱的货物运输能力，给航天员提供的物资将可以支撑更长的时间。相较于此前批次，“天舟六号”飞船对密封舱的容积进行加大，运力提高了约 500 千克，将由此前“天舟五号”的 6.9 吨提升至约 7.4 吨。基于运力的提升，空间站任务“天舟”货运飞船发射密度相应由此前的 2 次 / 1 年调整为 3 次 / 2 年。

运送的物资种类主要包括服装、食品、饮用水等，其中新鲜水果的重量约 70 公斤，是天舟五号携带水果重量的约两倍，这些水果将同时保障神舟十五号和神舟十六号航天员乘组的食用需求。

资料显示，天舟六号货运飞船长度为 10.6 米、总重 13.5 吨。其整体由两部分构成，下部为推进舱，上部为货物舱，载货量达 7.4 吨，是目前世界上运货能力最强的货运飞船之一。