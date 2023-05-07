苹果 iPhone 15 Pro Max 最新机模上手：Type-C 接口、边框更窄

IT之家 5 月 7 日消息，离苹果 iPhone 15 系列的发布还有几个月的时间，但是关于这款新机的各种传闻和泄露已经不断出现。近日 YouTube 频道 Unbox Therapy 的主持人 Lew 展示了一款 iPhone 15 Pro Max 的机模，证实了新机许多之前传闻的变化和特点。

iPhone 15 Pro Max 机模显示，新机外观设计有一些明显的变化。首先，机身的侧边采用了金属拉丝的效果，背面则是磨砂质感，这样可以增加握感和防滑性。由于新机会比 iPhone 14 Pro Max 更厚一些，所以后置摄像头的凸起会减少，同时也可以为电池腾出更多的空间。

其次不出意外，iPhone 15 Pro Max 采用了 USB-C 接口，意味着苹果终于要放弃自家的 Lightning 接口了，这主要是受到了欧盟等政府机构的压力，因为他们要求手机厂商统一使用 USB-C 接口。不过，据说苹果在 USB-C 接口中加入了一个芯片，只有 MFI 认证的数据线才能支持更快的充电和数据传输速度。欧盟已经对此提出了反对，并制定了新的规定，但是要到几年后才能生效。

再次，iPhone 15 Pro Max 模型上的静音开关变成了一个支持自定义的动作按键，类似于 Apple Watch Ultra 上的动作按键（action button）。

最后，iPhone 15 Pro Max 模型的屏幕边框明显变窄了，据悉正面边框（黑边）宽度仅为 1.57 毫米，机身宽度为 76.66 毫米，使得屏占比更高，此外据悉灵动岛的面积也有所收缩。

至于 iPhone 15 Pro Max 内部的配置，预期会搭载基于 3nm 工艺制造的 A17 仿生芯片。

据一些消息来源透露，iPhone 15 Pro 系列的售价可能会比 iPhone 14 Pro 系列高出 100 美元。也就是说，iPhone 15 Pro 可能要卖 1099 美元，而 Pro Max 可能要卖 1199 美元。

IT之家需要提醒的是，这些都只是目前的猜测和爆料，并不代表事实，我们还是要等到苹果正式发布 iPhone 15 系列才能知晓答案。