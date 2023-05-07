5G 网络的尴尬：速度比一年前还慢，毫米波难以普及

IT之家 5 月 7 日消息，5G 网络作为新一代的移动通信技术，本应该比 4G 网络更快更好，但是事实却并非如此。根据网络诊断公司 Ookla 的速度测试数据显示，与一年前相比，全球各国的 5G 网络的上传和下载速度普遍下降了。即使是最先进的 5G 网络，目前也只能达到 1 Gbps 的速度，远远低于国际电信联盟设定的 20 Gbps 理想下载速度。

造成这种情况的原因有很多。首先，随着越来越多的用户购买新的手机和其他设备，使用 5G 网络的人数增加了，导致网络拥堵。这是每一代移动通信技术都会遇到的问题。Ookla 的行业分析师马克・吉尔斯说：“你回顾 4G 时代，也是一样。所以在 4G 刚开始部署时，有很多容量可以供那些早期用户使用。然后随着用户越来越多，容量就被用光了，就需要增加基站密度。”

其次，大多数运营商在部署 5G 网络时，采用了非独立式 5G 网络。这种方式是在现有的 4G 网络的核心基础设施上建立 5G 网络。虽然非独立式 5G 网络的性能不如独立式 5G 网络，但是它的成本和难度都要低得多，因为不需要从零开始建设。这种策略也限制了 5G 网络的发展，因为运营商只能在已有的基站和其他设施的地方建立 5G 网络。

但是成本并不是唯一的因素，还有一些监管和许可的问题也困扰着运营商。特别是在密集的城市地区，有时候最大的挑战就是找到一个合适的地方来放置新的基站。

除了城市之外，在郊区或农村地区也有不同的问题。5G 网络最大的卖点之一就是能够利用新的频段，尤其是毫米波频段（24 GHz 至 40 GHz），这种频段可以支持更低的延迟和更高的数据速率。但是高频段也有一个缺点，就是传播距离很短。这对城市来说很好，对郊区或农村地区来说就不太实用了。随着越来越多地方开始使用 5G 网络，在整体上会出现一些性能下降的情况。

IT之家注意到，毫米波也没有得到广泛的应用，除了少数几个国家（包括美国）之外，在其他地方几乎看不到毫米波。甚至在美国，最初对毫米波持乐观态度的公司（如 Verizon）也转向了其他新开放的频段，比如 C 波段（4 GHz 至 8 GHz）。吉尔斯说：“截至 2022 年，全球有 140 个运营商在 24 个国家拥有毫米波牌照。但是只有 28 个运营商在 16 个国家真正部署了毫米波。所以这是一个很小的群体。只有很少一部分运营商真正追求毫米波。”

国际电信联盟最初提出的 5G 下载速度 20 Gbps 仍然只是一个理想。毫米波只在一些需要大量用户同时使用网络的地方有一些应用，比如体育场和机场。但是没有把毫米波作为 5G 网络的一个重要组成部分来建设，无论是因为成本太高还是技术受限，都没有帮助 5G 网络度过它的成长阶段。

当然，并不是所有国家的 5G 网络都表现不佳。Ookla 的速度测试数据显示，有四个国家逆势而上：加拿大、意大利、卡塔尔和美国。对于美国来说，吉尔斯认为，更多可用的新频段帮助了该国的运营商在新网络上保持领先地位。而对于卡塔尔来说，2022 年世界杯足球赛的大量投资包括了建设强大的 5G 网络。

5G 网络的早期挫折是否会影响 6G 网络的发展还未知，但是有一些可能的影响。例如，考虑到毫米波的不尽人意，业界可能会减少对太赫兹波研究的投入，而转向考虑如何在需要密集覆盖的地区将蜂窝和 Wi-Fi 技术融合。