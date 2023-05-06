中国移动发布 5G 极致专网 3.0 Ultra

IT之家 5 月 6 日消息，中国移动官方微博今日发文宣布，2023 中国移动 5G 发展大会在河南郑州正式召开。大会以“聚力 5G 创新 共创百业绽放”为主题，发布了“5G 极致专网 3.0 Ultra”。
IT之家查询中国移动官方微博得知，“5G 极致专网 3.0 Ultra”以“极优场景（Ultimate）、极简运营（Lite）、极佳网络（Technical）、极专运维（Reliable）、极强保障（Assured）”为内核，重磅推出四款场景化专网产品。
具体产品内容如下：
极优场景：包括办公双域专网、生产可靠专网、园区精品专网、5G 快线轻量专网四大场景化产品；
极简运营：包括全新升级的 OneCyber 5G 专网运营平台，可提供简单快捷的“管卡、管设备、管网络”的集中运营及数字孪生能力，融入企业生产；
极佳网络：以网络架构为底，专网能力、设备体系为两柱，定制方案为顶，全方位构建 5G 专网技术体系，打造端到端技术一流网络；
极专运维：构建“按需建网、智能调度、敏捷交付、极致性能”专网运维服务体系，为行业客户提供贴身服务；
极强保障：5G 专网创新安全能力获得中国信息通信研究院泰尔实验室权威认证，助力企业生产安全可信。