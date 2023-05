亚马逊计划用 ChatGPT 技术改造 Alexa，提升语音助手的智能性和趣味性

IT之家 5 月 7 日消息,亚马逊的语音助手 Alexa 曾经风靡硅谷,成为众多产品的标配。但近年来,Alexa 的业绩不佳,遭遇了裁员和成本削减。与此同时,OpenAI 的 ChatGPT 技术成为了新的焦点,亚马逊的竞争对手微软和谷歌也纷纷推出了自己的语音助手产品。

为了挽回颓势,亚马逊计划用 ChatGPT 技术改造 Alexa,让其更加智能、更有趣、更赚钱。据 Businessinsider 报道,内部文件透露,亚马逊 CEO 安迪・杰西(Andy Jassy)有一个宏大的目标,就是让 Alexa 变得像是在思考而不是从数据库中提取信息,他希望 Alexa 能成为“世界上最好的个人助理”。

具体来说,亚马逊想要让 Alexa 在娱乐方面有更多的创新功能,包括更加对话式的视频搜索、个性化的推荐、以及更具互动性的故事和新闻阅读能力。例如,如果用户想要找一个类似于 Netflix 的《巴黎恋人》但是不那么关注时尚的节目,Alexa 就能推荐亚马逊自制的《了不起的麦瑟尔夫人》,并且给出推荐理由。如果用户想要了解更多关于推荐节目的信息,Alexa 就能给出一句话的概括,并且在有屏幕的设备上播放预告片,用户可以直接通过语音命令在电视上播放节目。

还有一个例子是,如果用户问“今天晚上我该看什么?”,Alexa 就能根据过去的搜索结果给出一些选项。用户可以进一步缩小搜索范围,比如说“不要太浪漫”或者“获得过奥斯卡奖的电影”。当用户看完电影后,Alexa 还能跟进提供用户讨论板、短片、演员采访等内容。

除了视频搜索外,亚马逊还想让 Alexa 提供更好的新闻摘要和问答内容。文件中称,Alexa 能够“为用户呈现一份个性化的新闻要点,并且通过检索相关的新闻和信息,帮助用户深入了解每个故事。”例如,如果用户在听到一个关于狼种群增长的新闻故事后,问华盛顿州有多少只狼,Alexa 就能给出答案,并且推荐一个关于濒危狼种的播客。

亚马逊还计划针对家庭用户推出一个新的故事功能。在文件中描述的一个场景中,Alexa 能够根据一个 8 岁孩子对“猫和月亮”的故事需求,创造一个关于“Mittens, the first cat to ever go to the moon(Mittens,第一只登月的猫)”的睡前故事。如果孩子正在玩一个 Olaf 的玩具,有屏幕的 Echo Show 设备就能识别出来,并且把这个迪士尼角色加入到故事中。它还能让故事更具互动性,比如让孩子参与创造故事或者在 Echo Show 屏幕上生成概念图,文件中还提到了与迪士尼、乐高等公司的合作机会。

所有这些似乎都是亚马逊提高 Alexa 的收入潜力的一部分。IT之家注意到,在上周的财报电话会议上,杰西说亚马逊已经在全球售出了超过 1 亿台搭载 Alexa 的设备,并且提到了公司正在建造一个“更大、更通用、更强大”的大语言模型作为 Alexa 的基础。

“我认为这将极大地加速我们实现成为世界上最好的个人助理的愿景,”杰西上周说,“我认为这背后有一个很大的商业模式。”