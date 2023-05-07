读博还倒贴两万，全美 CS 博士生津贴大排名，速来「避雷」

全美 CS 博士津贴大排名出炉，讽刺可以说是拉满了。

最近，有人搞了个全美计算机博士的津贴排名。

您还真别说，从来只见过大学经费排名，或者科研实力排名，这种津贴的大排名还真不多见。

有网友表示，这其实非常重要，毕竟不是谁都能用爱发电的。

项目地址： https://csstipendrankings.org

全美计算机博士津贴大排名

下图就是此次参与排名的 48 所美国高校。（还在持续更新中）

第一列 Stipend 指博士生每年能拿到的津贴，Fees 指一些花销，比如保险。第三列是生活成本，最后一列则是结余。

其中，生活成本「Living Cost」指的是在所生活的地区，想要维持生计所需的最少数额，由「MIT Living Wage Calculator」提供。这也就是为什么不同学校的生活成本有较大的差异，因为地理位置不同。

表中紫色名字的学校是私立学校，绿色则是公办。

目前，表单中的数据并不是最完善的，有些高校并没有收录夏季津贴，有的都在后面注明了 Summer。

上面这一半，是负担完生活成本之后，津贴还有结余的学校。

排名第一的是普林斯顿大学，每年的津贴高达四万八，虽说生活开销也不低，但好歹还能剩个小一万。

这十七所学校中，实际上津贴最高的是东北大学（位于美国马萨诸塞州），每年有五万。但刨去 869 块钱的费用和高达小五万的生活开销，结余也只排在第十四名。46993 的生活开销也是这些学校中最高的。

而除了东北大学以外，纽约大学 Courant 学院的生活开支也突破了 46000 美元，但不低的津贴（48036）还是保障了结余。

而从第 18 名一直到第 48 名，这 31 所学校都是学生还得倒贴钱上学的。从倒贴 841 美元的 MIT，一直到加州大学圣克鲁兹分校，得倒贴小两万。

造成这些学校的学生津贴透支的情况的原因有很多，一方面，学校给的津贴本来就低。

比方说亚利桑那州立大学（总排名 46）、得克萨斯大学达拉斯分校（总排名 45）、普渡大学（ECE 总排名 38，CS 总排名 41）等等，津贴都在 25000 美元左右，甚至以下。再加上并不低廉的生活成本，造成了结余为负的情况。

另一方面，同样有一些学校的津贴并不低，但生活成本实在是太过于高昂。

这其中的代表就是斯坦福大学夏校（总排名 24），津贴达到 52560 美元，甚至比东北大学（津贴 50000 美元）还要高。但是再一看生活成本，55396 美元，直接白玩儿。

当然也有一些学校，除生活开销以外的收费也是十分昂贵，北卡罗来纳州立大学（总排名第 43）的收费高达 4078 美元，再加上并不算高的津贴，和并不算低的生活开销，学生倒贴的成本达到了 11680 美元。

主打的就是一个讽刺

在项目的最后，作者表示：「这个排名既有信息性又有讽刺意味，目的是让大家了解计算机科学及相关领域的博士生所做的工作会得到怎样的回报 —— 在大多数情况下，这些报酬是不足的。」

对此，有网友吐槽道：「什么叫大多数情况是不够的，你见过哪个博士生没有工作超额 + 报酬过低的。」

而来自普林斯顿大学的教授，则借机宣传了一波自家学校是 No.1。

加州大学，果不其然

不过，重点关注的还得是加州大学。

毕竟去年加州大学曾经爆发了持续数周的学术大罢工，起因就是因为教职工和学生认为，学校开的工资太低，生活开销太大，还得自己疯狂贴钱。

从表中我们可以看到，加州大学的几所分校：圣地亚哥分校（总排名第 31）、圣塔芭芭拉分校（总排名第 44）、圣克鲁兹分校（总排名第 48，荣登倒数第一），都拉胯的不行。怪不得有了去年年底的那一幕。

学术大罢工

去年 11 月，加州大学爆发大罢工，有超过 48000 人参与。

这次罢工是近年来全美规模最大的罢工之一，也是美国历史上高等教育领域最大的学术罢工。

半年过去，教职工和学生们在加州大学洛杉矶分校游行的场景还是历历在目。

当时，数百名罢工者的声音响彻整个广阔的校园：「加州大学，加州大学，你不能躲起来！我们可以看到你贪婪的一面！」

当时，大批教工走上街头抗议，位于伯克利、洛杉矶、圣迭戈等加州大学多所分校的科研教学和日常办公工作已经被严重打乱。

一些受到波及的分校期末考试甚至还取消了课程、关闭了实验室。其他学术活动也被迫中断。

更离谱的是，为了负担房租，有研究生自曝竟要去「卖血」，每周往返两次献血中心，只为补贴点收入，挣几两碎银。

Jacob Kemner 是加州大学河滨分校环境研究的博士生，当时他的年薪大约为 28000 美元，他每周捐献两次血浆，大约有 200 美元的额外收入。

「我通过出售血浆来维持生计，」Kemner 说。「我无法有效地开展工作，因为必须花费 6 到 10 个小时往返于血浆捐赠中心。」

结局是，经过数周的罢工，又经过反复多轮的谈判，最终加州大学校方还是适当的提高了工资，对于租房的学生也有相应的补贴。

参考资料：

https://csstipendrankings.org

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）