寻找氛围感元素（3）| 这样利用画面里的光斑更好看

当画面中有多个光源时，如果它们正处于景深外部，就会呈现出一种光斑、光晕效果，看起来很有氛围感。

像这种光斑我们应该如何去好好利用呢？今天就给大家带来拍摄光斑的技巧介绍：

1. 相机操作

想要拍出光斑的朦胧感、浪漫感我们可以在拍摄时使用大光圈，这时焦外的光源会呈现出一种模糊的感觉，光线也会变得朦胧，并且色彩过渡自然，看起来就像墨汁刚刚进入水中的样子。

这种大光圈带来的虚化效果也方便我们拍摄光斑前的主体，让虚化的光斑作为背景不会过于影响主体呈现效果。

而如果喜欢让光源呈现出放射的效果，我们则可以使用小光圈。

小光圈不仅会扩大景深范围，还能让光源点呈现出一条条的放射性光芒，就像一颗颗闪耀的星星一样，这样的光斑看起来也不错。

2. 人物拍摄

朦胧的光斑很适合与人像搭配，因为将这种光斑作为拍摄背景既能增强画面表现力，还能突出氛围感。

在拍摄人像时我们重点要注意曝光问题，一般我们可以将人物安排在较亮的地方，或者给人物脸部进行打光，否则就会出现背景亮而人物暗的情况；

led 灯线就很适合作为人像拍摄的辅助道具，既能起到一定的补光作用，也能与背景的光斑配合起来，增强氛围感。

借助光斑拍摄人物剪影也是不错的选择，很适合表现轮廓感。

3. 后期调节

拍摄光斑效果后期还是比较重要的一步，因为一般这种效果我们都是在夜晚借助灯光效果完成的，而灯光往往色彩繁杂，如果不进行适当的调节的话会显得很乱。

颜色过于繁杂显得有些乱，影响主体表现效果

所以在后期我们主要针对光斑的色彩进行编辑，首先我们要明确自己想要表达的主题和灯光的实际效果要契合，比如如果我们想要表现出温馨的氛围，那么橙黄色等暖色光斑就比较合适，冷色则不是很搭；

橙色适合表现温暖、温馨的氛围

其次我们要对色彩进行一定的筛选，为保证主题突出、画面简洁，我们尽量不要让其中出现太多的颜色，一般三种或以下就比较合适，再多的话很容易显得混乱，我们可以借助后期的 HSL 工具对色彩的饱和度、明度等进行编辑，如暖色可以统一向橙色靠近，冷色可以统一向蓝色靠近等。

色彩较少，更能凸显主体的存在感

最后我们之前介绍过的色彩搭配技巧在这里也可以用到，如相邻色搭配、互补色搭配等，这些色彩技巧都是相通的。

4. 特殊元素

最后给大家介绍几种适合与光斑配合的特殊元素：

（1）雨天

雨天空气中充满水汽，地面也会有积水，这时拍摄光斑会有更好的表现效果，水面的反射效果也会让光斑呈现出更好的效果。

（2）玻璃

透过玻璃拍摄光斑也会有很好的效果，并且如果玻璃上有水珠，每个小水珠都会再折射出光斑，效果很奇特。

（3）透光镜头盖

这个技巧应该也有不少朋友知道，当我们在一张卡纸上裁剪出某个形状，然后将其盖在镜头上时，光源就会呈现出我们裁剪的形状，也就是可以实现人为改变光斑效果，这个技巧也比较有意思。

大家在晚上出门拍照时可以试试上面的几个技巧。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER