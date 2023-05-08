腾势汽车高管：腾势 D9 本月新增订单将达 1.3 万-1.5 万台

IT之家 5 月 8 日消息，腾势销售事业部总经理“赵长江 V”在微博发文，称 D9 本月新增订单应该可以到达 13000-15000 台；N7 新增订单 6000+，上市前 3 万订单。今年内有机会实现腾势品牌单月破 2 万的销售量。

腾势 N7 订单客户中有 20% 左右来自于 D9 的客户。N7 已经发布了外观、帝瓦雷品牌音响、云辇 A 技术，接下来将在操控、安全、空间、智能方面发布信息。本月 12 号将开始北京地区路演，N8 近期也会发布内饰等信息。

IT之家此前报道，腾势 N7 已于 4 月 18 日开启全国盲订，6 小时订单数达到了 5367，7 天订单破万。腾势 N7 将于 6 月上市，并将于今年三季度初开启交付。

腾势 N7 基于 INCEPTION 概念车打造，采用腾势家族 π-Motion 势能美学设计语言，长宽高分别为 4860/1935/1602 毫米，轴距为 2940 毫米，最高车速 180 km / h。内饰方面，腾势 N7 支持 AR-HUD 仪表屏、时刻显示悬浮路况信息。腾势 Link 搭载 6nm 芯片，支持百万应用生态，集成 5G 技术和帝瓦雷音响。

腾势 N7 单电机版驱动电机额定功率 70kW，峰值功率 230kW；双电机版驱动电机额定功率为前 75kW、后 70kW，峰值功率为前 160kW、后 230kW。