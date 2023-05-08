Nothing Phone (2) 手机配置曝光：骁龙 8+ Gen 1 芯片、5000mAh 电池

IT之家 5 月 8 日消息，Nothing 公司官方近期宣布，Nothing Phone (2) 手机将于今年夏天推出，这是 Nothing 公司的第二款手机产品，也是其首次进入美国市场的手机产品。

自 MWC 2023 以来，Nothing Phone (2) 手机被透露将搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片。现在 @Tech_Wallah 等曝光了这款手机的更多配置信息。

▲ Nothing Phone (2) 渲染图

Nothing Phone (2) 将搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片，采用 8 GB 或 12 GB LPDDR5 内存和 128 GB 或 256 GB UFS 3.1 存储，预计搭载 6.55 英寸 AMOLED 显示屏，具有 Full HD+ 分辨率、120Hz 刷新率和屏幕指纹识别。

在影像方面，Nothing Phone (2) 将搭载 50MP 主相机（IT之家注：爆料称支持 OIS 光学防抖）以及另外两个摄像头 —— 预计包括超广角和辅助摄像头。

Nothing Phone (2) 还将配备立体声扬声器和 NFC 技术，配备 5000mAh 电池，支持快速充电和无线充电功能；系统方面，预装运行基于 Android 13 的 NothingOS 1.5 系统；机身采用铝制框架，采用前后玻璃，支持 LED Glyph 灯效，支持卫星连接等。