中国移动卫星互联网新突破：牵头完成国内首个采用相控阵卫星天线的基站回传试验，下行达 50Mbps

IT之家 5 月 5 日消息，据中国移动官方消息，2023 年 3 月 16 日，由中国移动设计院牵头，协同东南大学毫米波国家重点实验室、北京航天科工世纪卫星、亚太星通、京信通信等合作伙伴，成功完成国内首个采用“相控阵卫星天线 + 高速卫星调制解调器 + 高通量卫星”实现的基站回传业务试验验证。

中国移动表示，本次试验验证针对卫星天线实时对准难、通信时延大、链路衰减大等问题，综合应用二维电扫精确对星相控阵卫星天线、GTP / TCP 联合加速、用户速率按需自动调整和优先级保障等多项关键技术，采用亚太 6D 高通量卫星，打通基站与核心网之间的通道，成功开通基于“卫星 + 基站”的语音、短信、媒体数据等各类业务，并达到下行 50Mbps、上行 14Mbps（IT之家备注：下行 6.25 MB/s，上行 1.75 MB/s）的端到端传输速率。

▲ 图源中国移动

据介绍，二维电扫相控阵天线可在卫星与地面终端站均快速移动的情况下，实现极窄卫星信号波束快速对准，解决“星-地”实时跟踪难题，是宽带卫星互联网规模化应用的必要设备，也是当前低轨卫星商用的重要攻关点。GTP / TCP 联合加速技术，可穿透 GTP 隧道，解决卫星信道高时延对 TCP 业务的影响，提升用户体验。

本次试验测试，中国移动设计院天地一体技术攻关团队，通过相控阵天线接入的高通量卫星回传，完成各类型基站业务验证，为后续“低轨卫星 + 基站”组合落地打下坚实基础。