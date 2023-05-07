用激光扫描地球，一公司要打造全球 3D 地图

IT之家 5 月 7 日消息，一家美国佛罗里达州的公司计划发射一系列卫星，利用激光雷达技术，为地球表面制作三维地图。

该公司名为 NUVIEW，于 5 月 2 日至 5 日在荷兰鹿特丹举行的地理空间世界论坛上宣布了其激光雷达卫星星座的计划。该公司的首席执行官兼联合创始人克林特・格劳曼在一份电子邮件声明中说：“我们的激光雷达卫星星座将提供一种前所未有的规模的信息，推动众多行业的创新和进步，彻底改变我们对地球的认识和互动。”

激光雷达是一种利用脉冲激光测量距离的技术，使用脉冲激光通过检测反射光返回接收器所需的时间来测量距离。这项技术能够非常详细地绘制地球的地形，通过向下发送稳定的激光脉冲流穿过树木和其他类型的植被来实现。目前，大多数使用激光雷达绘制地球表面的尝试都使用无人机或飞机。美国国家航空航天局（NASA）于 2018 年发射的 ICESat-2 是少数几个使用轨道上激光雷达的卫星之一，其主要任务是测量北极的冰盖高度。据 NUVIEW 称，目前只有大约百分之五的地球陆地被激光雷达绘制过。

但是，得益于最近的技术创新，NUVIEW 设计了一个由 20 颗激光雷达卫星组成的星座，现代卫星也更能够处理激光雷达传感器的高功率需求。NUVIEW 声称，其激光雷达星座“将以比目前商业航空解决方案快 100 多倍的速度收集数据”。该公司预测，其数据将有很大的市场需求，可以被农民用来优化作物产量和水资源利用，也可以被城市规划师用来为城市创造更高效、更可持续的环境。

NUVIEW 没有透露其计划何时发射其激光雷达星座，但该公司声称已经与潜在客户签订了价值 12 亿美元（IT之家备注：当前约 82.92 亿元人民币）的合同。