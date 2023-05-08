马斯克：特斯拉 FSD 11.4 应该被称为 12.0，因为它有很多重大改进

IT之家 5 月 8 日消息，马斯克表示，特斯拉 FSD Beta v11.4 将从明天（当地时间周一）开始向更多员工推送，而且他认为 v11.4 不应该只是个小版本更新，因为它有着很多重大改进内容。

不过他也提到，真正的 FSD 12 是为端到端 AI 保留的，从图像输入到车辆转向、制动和加速输出的端到端 AI 系统。

马斯克之前还曾提到，FSD Beta v11.4 在测试中表现非常出色，在奥斯汀随机地址几天开下来可实现“零接管”（原话是安全关键干预为零）。

两周前，特斯拉向员工发布了 FSD Beta 测试版 v11.4，优先考虑改进车辆性能，而不是引入新功能。从一些外媒收集到的更新日志来看，新版本显著改进包括增强的行人识别和响应能力、对弱势道路使用者的响应能力以及适应天气的速度控制能力等等。

目前特斯拉 FSD 已经在北美上线，AP 用户的订阅费用为每月 199 美元（IT之家备注：当前约 1375 元人民币），EAP 升级则为 99 美元。

特斯拉会不断地为 FSD 测试项目推出新的软件更新，并扩大测试车主的数量。自去年更大范围地推出测试版以来，目前北美已经大约有 40 万以上的特斯拉车主拥有 FSD Beta 的测试权限，还不清楚 FSD Beta v11.4 将于何时面向公众大范围推出。