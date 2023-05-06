科技昨夜今晨 0506：欧盟警告苹果不得限制未认证 USB-C 线缆速度、国产大飞机 C919 乘客将可上网、特斯拉再度涨价

“科技昨夜今晨”，是IT之家全新推出的内容形式，为大家汇总科技行业重大重要事件。今天是 2023 年 5 月 6 日，星期六，立夏，立夏的到来，意味着我们已经来到了夏天。大家早上好，下面开始播报：

1、欧盟警告苹果不得限制未认证 USB-C 线缆速度

今年 2 月有传言称，苹果或计划限制未经其 MFi 认证的 USB-C 线缆的充电速度和其他功能。欧盟专员蒂埃里・布雷顿致函苹果公司，警告该公司不允许限制 USB-C 线缆的功能，否则将阻止 iPhone 在法律生效后在欧盟销售。>> 查看详情

2、国产大飞机 C919 乘客将可上网

5 月 5 日下午，工信部批复中国移动申请利用 4.9GHz 频率开展 5G 地空通信技术 (5G ATG) 验证试验项目，该技术可为每架飞机提供 420 Mbps（52.5 MB/s）峰值下载速率，66 Mbps（8.25 MB/s）峰值上行速率，最大覆盖半径 300 千米，不到 1000 站即可实现全国航线覆盖，使乘客在机舱内通过无线局域网接入方式访问互联网。>> 查看详情

3、杭州亚运会《英雄联盟》《和平精英》电竞国家集训队名单公示

5 月 5 日杭州亚运会电竞英雄联盟、和平精英亚运版本项目国家集训队名单公示：

【杭州亚运会电子竞技（英雄联盟项目）国家集训队】

主教练：朱开

教练组成员：姬星、杨济松

候选人员（25 人）：白家浩、陈晨、陈伟、陈泽彬、邓子健、付明航、高天亮、胡嘉乐、林坚、林炜翔、刘青松、李元浩、娄运峰、骆文俊、毛安、彭立勋、史森明、田野、王光宇、闫扬威、喻文波、曾奇、赵嘉豪、赵礼杰、卓定

【杭州亚运会电子竞技（和平精英亚运版本项目）国家集训队】

主教练：李洋

教练组成员：邱天毅、肖震、杨帆、钟石

候选人员（16 人）：陈琦、陈玉萌、冯姝杰、黄灿、蒋嘉棋、林泽浩、刘云雨、马润、糜加诚、彭驭路、叶志伟、余佳鑫、张超群、张建辉、钟鸿森、朱伯承 >> 查看详情

4、特斯拉再度涨价，Model S 和 X 涨价 1.9 万

5 月 5 日，特斯拉宣布全新 Model S 及 Model X 全系车型即日起上调售价 19000 元，调整后，Model S 起售价 808,900 元，Model X 起售价 898,900 元。用户还可领取 3 年 / 6 年免费超级充电服务权益，可前往门店详询。>> 查看详情

5、格力误将董明珠价值 4 亿股票标记为“冻结”

5 月 5 日，格力电器发布 2023 年第一季度报告的更正公告：经核查，因个别信息存在录入错误，误将截至报告期末前十大股东中董明珠女士的股份状态填写为“冻结”，现对相关内容进行更正，更正后董明珠女士的股份状态填写为“质押”。>> 查看详情

6、苹果公布 2023 年第 2 财季财报

苹果公布的第 2 财季总营收 948 亿美元（当前约 6550.68 亿元人民币），同比下降 2.5%；季度净利润为 241 亿美元，同比下降 3.6%，稀释后每股收益为 1.52 美元。>> 查看详情

7、高尔夫 20 周年纪念版车型发布

一汽大众推出高尔夫 20 周年纪念版，新车提供 Pro 280TSI 20 周年纪念版和 R-Line 20 周年纪念版共两款车型，售价分别为 15.37 万元和 16.58 万元。>> 查看详情

8、全国铁路五一期间共发送旅客 1.33 亿人次

截至 5 月 4 日，全国铁路共发送旅客 1.33 亿人次，较 2019 年同期增加 2794 万人次，其中 4 月 29 日发送旅客 1966.1 万人次，创铁路单日旅客发送量历史新高。小长假运输期间，全国铁路日均发送旅客达到 1659.2 万人次，较 2019 年同期增长 26.7%。>> 查看详情

9、京东上线“单件到手价”功能

京东 App 日前悄然上线了“单件到手价”功能，商品搜索列表将直接展示购买单件商品优惠后的价格，用户无需进入商品详情页计算。>> 查看详情

今天就先聊到这，科技昨夜今晨，咱们明天见。