Threads 官宣将陆续完善 12 项功能：编辑帖子、加入热搜和置顶、新增网页版等

IT之家 7 月 7 日消息，作为 Meta 推出用来与推特竞争的社交平台，Threads 虽然在上线 24 小时内收获了超过 3000 万用户，但由于多项功能的缺失，还是遭到大量网友的抱怨。比如用户之间无法收发私信、注销账号会导致一并把关联的 Instagram 账号注销之类的问题。

好在 Instagram 负责人 Adam Mosseri 一直活跃在 Threads 上，努力收集用户反馈并做出解释。根据他与 Threads 网友的对话记录，也许在不久之后，Threads 将陆续上线至少 12 项新功能：

编辑自己已发出的帖子

可点击的 Hashtag 标签

多账户之间切换

在首页中只看自己关注用户的内容

改进搜索功能

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完整的网页端

评论区支持 GIF 动图

在影音内容中标记别人

置顶帖子

翻译功能

直接从 Instagram App 中分享内容至 Threads

就目前来看，上述 12 个功能的呼声相对较多， Adam Mosseri 也都给出了“On the list”（在做了）的肯定答案。不过，Mosseri 并未详细说明上述功能究竟会在何时正式上线。

需要注意的是，这些功能在 Facebook、推特乃至国内的新浪微博、QQ 空间等社交平台上，都早已实现，甚至有不少朋友会觉得它们的存在是司空见惯的事。

IT之家此前报道，推特律师亚历克斯・斯皮罗 （Alex Spiro） 昨天向 Meta 首席执行官马克・扎克伯格 （Mark Zuckerberg） 发送了一封信，指控 Meta “系统性、故意地、非法盗用 Twitter 的商业秘密和其他知识产权”。推特指责 Meta 挖走推特员工开发 Threads 之外，还指责 Meta 爬取推特的粉丝和粉丝数据。

推特要求 Meta“保留可能与未来纠纷相关的任何文件”，这表明推特可能计划在未来提起诉讼。

马斯克官方评论道：“竞争可以，作弊不行”。

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