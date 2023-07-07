爆料显示英特尔 Ultra 1 代处理器中端型号也有满血核显，利好轻薄本 / 迷你主机

IT之家 7 月 7 日消息，“摩尔定律已死”今日曝光了英特尔 Ultra 1 代酷睿处理器的型号规格信息，其中值得注意的一点是英特尔 Ultra 处理器的中端型号这次也有 8 Xe 满血核显了，而此前只有 i7 和 i9 的核显才是满血的。

如上图所示，爆料显示英特尔 Ultra 1 代酷睿中 28W 和 45W 分类下的 Ultra 5 级处理器也搭载了 8Xe 核显，只是 CPU 部分比 Ultra 7 和 Utral 9 级型号少了两个大核。而此前 i7 型号有 96EU 满血核显，i5 最高只有 80EU（i5-11320H 除外）。

根据以往的经验，英特尔移动端 i5 和 i7 型号之间有很大的差价，此次主流的 Ultra 5 处理器就有有满血核显无疑会对 AMD 7840 系列移动处理器造成冲击。明年初，消费者只需购买主流的 Ultra 5 笔记本或迷你主机即可体验到最新的 8 Xe 核显。旗舰的 i7 和 i9 型号则可能会有更高的 GPU 频率或更大的缓存。

IT之家整理酷睿 Ultra 1 代处理器爆料规格如下：

7W 处理器为 1 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 4Xe 核心。

9W 处理器为 2 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 4Xe 核心。

15W 处理器为 4 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 8Xe 核心。

28W 处理器为 6 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 8Xe 核心。

45W 处理器为 6 大核 + 8 小核的最高规格，核显最高 8Xe 核心。

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