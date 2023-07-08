华为 7 月服务日开启：手机免费贴膜、清洁、保养等

IT之家 7 月 8 日消息，华为开启 7 月服务日（7 月 7 日-9 日），到店可享六大专属权益。

华为手机可享免费贴膜、清洁、保养、系统升级服务，华为笔记本电脑、指定型号耳机、智能眼镜可享免费外观清洁、保养服务；

到店维修设备不收取人工费；

到店购买华为品牌配件、延长服务宝、个性贴膜产品，享建议零售价 9 折优惠；

维修设备未能当日修复，到店取机时可获赠精美礼品；

维修设备未能当日修复，享免费寄回服务；

开设多元化讲堂，现场答疑解惑。

IT之家注：个性贴膜产品包括个性背膜、高清防爆膜、磨砂防爆膜、抗蓝光护眼膜；华为品牌配件仅包含具有独立包装、可单独销售的壳膜套类、充电器线材类、移动电源类、音频类、智能配件类。

同时，华为指定型号智能手机、平板、笔记本电脑、手表产品更换原装电池仅需 99 元起；针对部分华为手机机型推出存储内存升级服务，昆仑玻璃更换服务仅需 589 元起；针对部分手机 / 平板机型推出现场“屏幕外层玻璃维修”服务，仅需 169 元起，更换的外屏玻璃盖板可在参与门店享受 30 天保障。

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