纯视觉方案惹争议：NHTSA 加强对 Autopilot 的调查，要求特斯拉提供最新数据

IT之家 7 月 8 日消息，由于在美国发生的十几起事故，NHTSA 已经开始着手调查特斯拉 Autopilot 辅助驾驶系统，例如 Autopilot 能否确保司机在使用该功能时保持注意力。

据路透社，美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 已经要求特斯拉提供与目前正在进行的 83 万辆特斯拉汽车以及的 Autopilot 辅助驾驶系统相关的最新数据。

美国汽车安全机构于 7 月 3 日向特斯拉发出了一封通知，要求更新其 2022 年提出的问询。据该机构公开的内容，它要求特斯拉在 7 月 19 日前提供答案。

这份信还显示特斯拉需要提供有关配备“Tesla Vision,”的车辆数量的数据。这是特斯拉在取消雷达之后的主要方向，旨在仅依靠摄像头完成辅助驾驶的各种功能。

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实际上，该机构此前曾询问过特斯拉有关车内摄像头的事情，该摄像头主要用于在司机开启 Autopilot 或 FSD 时检查驾驶员是否集中注意力。截至IT之家发稿，特斯拉尚未就此事发表评论。

目前，特斯拉 Autopilot (AP) 允许车辆在其指定车道内自动转向、加速和刹车，而增强版 Autopilot (EAP) 则使特斯拉具有在高速公路上进行变道的能力，目前在国内定价为 3.2 万元。

除此之外，特斯拉目前定价 6.4 万元的 FSD Beta 可以让车辆在城市街道上自动导航，但仍未在国内上线。

NHTSA 去年指出，先前发生的 11 起事故中有 9 起表明：在碰撞发生之前数秒钟内都没有出现驾驶员参与、视觉或听觉警报；还有 4 辆车在整个 Autopilot 的最后使用周期中都没有出现任何视觉或听觉警告。

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