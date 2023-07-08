《NBA 2K24》PC 版配置要求公布，最低仅需 2 代 i3 + GT450 显卡

IT之家 7 月 8 日消息，《NBA 2K24》近日上架 Steam 商城，官方此前宣布游戏将于 9 月 8 日（北京时间 9 月 9 日）全平台上线。PC 版的配置需求现已公布。

Steam 页面显示，《NBA 2K24》最低要求英特尔酷睿 i3-2100 或 AMD FX-4100 级别的处理器、4GB 内存、Nvidia GeForce GT 450 1GB 或 ATI Radeon HD 7770 1GB 级别的显卡，以及 110GB 的硬盘空间。

官方推荐配置则为英特尔酷睿 i5-4430 或 AMD FX-8370 级别的处理器、8GB 内存、Nvidia GeForce GTX 770 2GB 或 ATI Radeon R9 270 2GB 级别的显卡，以及 110GB 的硬盘空间。

IT之家此前报道，《NBA 2K24》是《NBA 2K》系列 25 周年纪念作品，分为科比版、黑曼巴版和 25 周年纪念版三个版本，官方已宣布科比・布莱恩特将作为《NBA 2K24》科比版和黑曼巴版的封面人物。

科比版在 PS5 和 Xbox X|S 上的售价为 70 美元（IT之家备注：当前约 508 元人民币），在 Switch、PC、PS4 和 Xbox One 上的售价为 60 美元（当前约 435 元人民币），黑曼巴版售价为 100 美元（当前约 725 元人民币），25 周年纪念版售价为 150 美元（当前约 1088 元人民币）。

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