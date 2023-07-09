阿里巴巴：蚂蚁集团拟回购约 7.6% 股份，正考虑是否参与

IT之家 7 月 9 日消息，阿里巴巴 7 月 9 日在港交所公告，已收到蚂蚁集团通知，蚂蚁集团将召开股东大会，以批准（除其他事项外）蚂蚁集团向其全体股东回购不超过 7.6% 股份的议案。拟议股份回购价格代表蚂蚁集团估值金额约为 5671 亿元人民币。据了解，此次回购的股份将转入蚂蚁集团公司员工激励计划。阿里巴巴集团正在考虑是否参与拟议的股份回购。

7 月 8 日上午，蚂蚁集团披露，为补充员工激励池以持续吸引人才，同时为进一步满足股东对流动性的需求，将以自有资金回购现有股东的部分股份，回购比例不超过总股本的 7.6%。相关事项已获得蚂蚁集团董事会批准，并提交股东大会审议。蚂蚁集团方面表示，本次回购遵循市场化原则操作。为合理确定回购价格，蚂蚁集团参考市场惯例，聘请了国内外知名投行作为财务顾问，并根据其出具的估值报告进行了定价。

根据回购方案，蚂蚁集团本次回购的价格对应公司估值约为 5671 亿元人民币，较 2018 年 C 轮融资估值（约 9600 亿元）下降约 40%。在目前国内互联网公司估值较低的情况下，这一变化符合市场预期。

IT之家此前报道，蚂蚁集团及旗下机构 7 月 7 日被金融管理部门罚款 71.23 亿元。

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