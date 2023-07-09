彭博社：苹果 Vision Pro 头显要想成为爆款还有很长的路要走

IT之家 7 月 9 日消息，据彭博社的记者马克・古尔曼（Mark Gurman）报道，苹果的 Vision Pro 头显在几年内不会对苹果的业务产生实质性影响，不会像 iPhone 和 iPad 那样迅速成为公司的重要收入来源。这款头显将于 2024 年初在美国上市，售价高达 3500 美元（IT之家备注：当前约 25305 元人民币）。

报道称，苹果公司的 iPhone 和 iPad 一经推出就成为了巨大的收入来源，而 iPod 和 Apple Watch 则花了更长的时间才取得成功，但是 Vision Pro 可能要花更多的时间才能对苹果的业务产生重大影响。

Vision Pro 是苹果公司进军混合现实领域的第一步，可以让用户在现实世界中看到虚拟元素，也可以完全沉浸在虚拟世界中。这款头显配备了高分辨率显示屏、先进的传感器、高性能处理器和独立电池。还可以与 iPhone、iPad 和 Mac 等设备无缝连接，提供各种应用场景，如工作、教育、娱乐和游戏。

苹果公司对这款设备的销量预期也在不断下调。几年前，苹果公司曾有过在第一年卖出数百万台的雄心，但后来降低到 300 万到 400 万台，然后又降到 100 万台，再到 90 万台，现在只有 40 万到 50 万台。如果按照最少的情况和平均售价 3700 美元（包括可选的处方镜片和其他配件）计算，那么第一年的收入只有 15 亿美元左右。要想成为一个像 iPad 那样规模的业务，这个类别的销量就必须增长 20 倍，达到 800 万台左右。考虑到这款设备的缺点和价格，这在可预见的未来几乎是不可能的。

当然，苹果公司还有计划推出更便宜、更轻薄、更功能强大的后续版本，但要想让普通消费者接受这种新型设备，还需要很长时间和很多努力。除非苹果公司能够将价格降到 iPhone 的水平，并将形态缩小到眼镜的大小，否则 Vision Pro 只能是一个小众产品。

苹果公司计划在 Vision Pro 上市时采取预约制，并提供面部扫描应用来提供合适的配件。该公司还将逐步在其零售店中推出新的 Vision Pro 体验区域，首先从大城市开始。当然，消费者也可以在线购买这款设备，但在店内购买可能是更顺畅的选择。因为有些用户在线上可能难以自己使用头部尺寸测量应用，或者更愿意一次性拿到头戴式设备、光密封、处方镜片和头带，而不是等待送货。这种预约策略与 2015 年 Apple Watch 首次推出时相似，但两者也有很大不同。Apple Watch 同时在多个国家上市，而 Vision Pro 则要等到年底才会扩展到国际市场。该公司正在讨论加拿大和英国作为美国以外的首批国家，同时也计划将产品推广到法国、澳大利亚、韩国、日本、中国香港和中国大陆。

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