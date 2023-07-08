苹果将于 8 月 3 日公布三季度财报，iPhone 15 和 Vision Pro 引关注

IT之家 7 月 8 日消息，苹果近日通过官网宣布，将于美国时间 8 月 3 日下午（北京时间 8 月 4 日上午）公布 2023 财年第三季度（4-6 月）财报，届时苹果 CEO 蒂姆・库克将在线上回应股东提问。

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苹果股价近日屡创新高，市值达到 3 万亿美元（IT之家备注：当前约 21.69 万亿元人民币）里程碑，也是目前唯一进入 3 万亿美元俱乐部的企业，下半年 iPhone 15 系列新品进展、增强现实头显装置 Vision Pro 出货量、中国和印度产能布局等议题，备受市场关注。

根据IT之家此前报道，iPhone 15 已完成试产，6 月底在富士康郑州园区开始量产，首批备货约 9000 万部，其中 iPhone 15 系列的高阶机型 Pro 和 Pro Max 占比提高。

此外有消息称，iPhone 15 除了在中国组装制造外，印度本土的手机代工厂商也将直接参与首批供货，且供货机型不仅限于 iPhone 15 标准版，也包括 iPhone 15 Plus。

Vision Pro 头显方面，此前有消息称，由于设计复杂和制造困难，Vision Pro 产量可能大砍。天风国际证券分析师郭明錤分析称，苹果将积极升级硬件产品规格，构建更有竞争力的 Vision Pro 生态体系。

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