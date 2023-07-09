彭博社：苹果计划明年底在中国、日本等国家销售 Vision Pro 头显

IT之家 7 月 9 日消息，据彭博社记者 Mark Gurman 报道，苹果预计 2024 年初在美国市场销售 Vision Pro 头显，前期在纽约及洛杉矶在内主要地区的 Apple Store 以专区形式进行实体展示，后续将扩展到美国境内所有 Apple Store。

同时，苹果计划在 2024 年底于全球市场开始销售 Vision Pro，消息透露苹果内部已经开始讨论是否选择英国与加拿大作为美国境外首批上市国家地区，后续将在法国、德国、澳大利亚、中国、日本及韩国市场销售。

由于供应有限、设备价格昂贵，Apple Store 初期将提供 1-2 组 Vision Pro 进行展示及体验，苹果至少在 2025 年才会通过第三方经销合作展示、销售。

IT之家此前报道，苹果已被迫大幅下调 MR 头显 Vision Pro 的产量预期。消息人士表示，苹果准备在 2024 年生产不到 40 万台 Vision Pro，而该公司之前的目标是 100 万部。

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