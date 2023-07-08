小米继续推进降本增效：成立降本增效专项组，集团 CFO 林世伟挂帅

7 月 8 日下午消息，已经连续多个季度营收下降的小米，继续大力推进降本增效，以改善业绩。小米近日在内部宣布成立集团降本增效专项组，集团 CFO 林世伟担任组长。

据悉，降本增效专项组将向集团经营管理委员会汇报，集团 CFO 林世伟担任组长，集团 CEO 特别助理潘九堂、刘伟、张剑慧担任组员，集团财务部副总裁孙谦担任秘书长，执行日常工作。

小米集团经营管理委员会成立于今年 1 月，由小米集团 CEO 雷军亲自出任经管会主任，成员包含了小米多个集团高管、事业部负责人，主要负责统筹管理业务战略、规划、预算、执行及日常业务管理等事项。

自 2022 年以来，手机市场持续不景气，包括小米在内的手机厂商面临着巨大的业绩压力。2022 年第一季度至今，小米已经连续五个季度营收下滑，连续四个季度净利润下滑。

今年初，小米宣布将启动“规模与利润并重”的新经营策略，来优化内部管理结构、提升运营效率、优化资源配置，而降本增效成为重要的任务之一。知情人士向新浪科技透露，雷军曾在一次内部高管会议上直言：“现在是生死存亡的时刻，要找到降本增效的点。”小米还在内部征集降本增效案例，向全公司推广。

今年第一季度，小米总营收为 595 亿元，同比下滑 18.9%；经调整净利润达 32 亿元，同比增长 13.1%。虽然营收仍在下滑，但净利润终于回归增长，降本增效也初见成效。

近日，雷军还在顺为资本的一场内部会议上为被投企业提出建议：“盯紧现金，降本增效”，以此方法来渡过当前的经济周期。

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