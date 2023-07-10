科技一周大事（7 月 3 日-9 日）：中国第 2000 万辆新能源汽车正式下线、知乎将下线“匿名功能”、蚂蚁集团与财付通被罚

“科技一周大事”，IT之家为大家回顾过去一周（7 月 3 日-9 日）科技行业重大重要事件，下面开始播报：

1、中国第 2000 万辆新能源汽车正式下线

7 月 3 日，在广汽集团旗下的埃安品牌工厂内，中国第 2000 万辆新能源汽车正式下线。从 1995 年，中国第一辆电动车诞生，中国新能源汽车从 0 到 1000 万辆用了 20 多年时间，从 1000 万辆到 2000 万辆只用了 2 年。>> 查看详情

2、比亚迪推出高阶智能驾驶辅助系统

在 7 月 3 日晚间举行的腾势 N7 上市发布会上，比亚迪宣布全球首发“高阶智能驾驶辅助系统”—“天神之眼”，官方称是全球首款完全由整车厂自设计开发、自生产的车载计算平台，“天神之眼”带来了泊车极致性能，车辆可 100% 主动完成泊车，多场景完成智能辅助驾驶。>> 查看详情

3、比亚迪方程豹首款车型定名“豹 5”

7 月 4 日，比亚迪旗下主打“个性”的全新子品牌方程豹官宣，品牌旗下首款车型定名“豹 5”。豹 5”原本的内部代号为 SF，定位新能源硬派越野，号称对标奔驰 G 级。该车曾多次以官方覆盖伪装的“谍照”形式亮相，车上先后印有“神秘数字”2316 或 2318，被业界普遍解读为“双电机、前中后三把差速锁、续航超 1000 公里、6 月或 8 月发布”。>> 查看详情

4、 iQOO 11S 手机发布，3799 元起

7 月 4 日晚 iQOO 发布了 iQOO 11S 手机，该机搭载了第二代骁龙 8 处理器、 LPDDR5X 运行内存和 UFS 4.0 闪存，售价如下：

12G+256G：3799 元

16G+256G：4099 元

16G+512G：4399 元

16G+1TB：4799 元 >> 查看详情

5、供应商透露小米汽车最新进展：首款车型报价完毕，明年上市

长春一汽富维汽车零部件有限公司在回答“公司与小米汽车合作情况如何”一问时表示，“公司正积极与小米汽车进行业务沟通，多家分子公司已经进入到小米汽车的采购组当中。当前，小米第一款车型报价完毕。”按照小米集团合伙人兼总裁卢伟冰的规划，小米汽车将于今年夏冬两季分别进行测试，明年上半年正式上市。>> 查看详情

6、红魔 8S Pro系列手机发布，售价 3999 元起

7 月 5 日下午红魔发布了红魔 8S Pro系列手机，全系标配了可视化 RGB 风扇灯带 —— 能量星环，首发第二代骁龙 8 领先版（3.36GHz），满血版 LPDDR5X+UFS4.0，采用 ICE 12.0 魔冷散热系统，内置风扇散热。各款售价如下：

红魔 8S Pro：

8+128GB 售价 3999 元

8+256GB 售价 4399 元

12+256GB 售价 4799 元

12+512GB 售价 5499 元

红魔 8S Pro 氘锋透明版：

12+256GB 售价 4999 元

12+512GB 售价 5699 元

红魔 8S Pro+：

16+256GB 售价 5499 元

16+512GB 售价 5799 元

红魔 8S Pro+氘锋透明版：

16+256GB 售价 5699 元

16+512GB 售价 5999 元

16+1TB 售价 6999 元

24+1TB 售价 7499 元

红魔电竞平板：

12+256GB 售价 3899 元

16+512GB 售价 4599 元 >> 查看详情

7、 荣耀 X50 手机发布：搭载骁龙 6 Gen 1，1399 元起

7 月 5 日晚荣耀 X50 手机正式发布，官方称新机是荣耀十周年登峰之作。荣耀 X50 国内首发骁龙 6 Gen 1 移动处理平台， 搭载 5800mAh 电池（高能量密度电池），1000 次充放电循环电池容量大于 80%，支持 35W 快充。手机厚 7.98mm，重 185g。具体售价如下：

8+128GB 售价 1399 元；

8+256GB 售价 1599 元；

12+256GB 售价 1799 元；

16+512GB 售价 1999 元。>> 查看详情

8、网易买断制动作网游《永劫无间》官宣 7 月 14 日起转为免费游戏

7 月 6 日网易旗下武侠冒险类游戏《 永劫无间 》在二周年发布会上官宣，自 7 月 14 日起，游戏将由原本的买断制将转为免费游戏，并于同日登陆 PS5 平台。>> 查看详情

9、Meta 正式推出 Twitter 替代品“Threads”

Meta 现已提前推出了对标 twitter 的社交应用 ——Threads。这款应用目前没有看到任何广告，而且还可以让用户关联 Instagram 并保留其粉丝和用户名。>> 查看详情

10、知乎宣布 7 月 14 日下线“匿名功能”

知乎 7 月 7 日发文宣布将下线“匿名功能”。知乎表示，作为社区早期的产品机制，匿名功能的上线初衷是建立在用户开放讨论、友善互动的基础之上的。

但随着互联网沟通环境日益复杂，为保障社区内的良性讨论，知乎已在最新版本 App 中完成了匿名功能下线的开发，并于近期提交各大应用商店审核，预计 7 月 14 日上线各大应用商店，匿名功能将在新旧版本 App 端及 PC 端正式下线。>> 查看详情

11、华为云“盘古大模型 3.0”正式发布

在 7 月 7 日举行的华为开发者大会 2023 上，华为云 CEO 张平安宣布，盘古大模型 3.0 正式发布。张平安表示，盘古大模型 3.0 是一个完全面向行业的大模型系列，包括 5+N+X 三层架构。>> 查看详情

12、蚂蚁集团及旗下机构被罚 71.23 亿元

近期，针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23 亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。>> 查看详情

13、腾讯旗下财付通支付科技有限公司被罚没近 30 亿元

7 月 7 日，央行公布行政处罚信息显示，财付通支付科技有限公司被没收违法所得 56612.388789 万元，罚款 242677.827882 万元。

财付通的违法行为类型包括：违反机构管理规定、违反商户管理规定违反清算管理规定、违反支付账户管理规定、其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为等 11 条违法行为类型。>> 查看详情

14、Switch 2 或明年推出

在一篇针对鸿准精密工业股份有限公司的报道中，表示任天堂计划 2024 年第 1 季度推出新款 Switch 游戏掌机。信息称任天堂 Switch 2 游戏掌机在插电使用情况下，峰值输出功率为 28.6 瓦；在便携式模式下，峰值输出功率为 11 瓦。屏幕方面，Switch 2 开发硬件配备 720P OLED 屏幕，支持 24gbps HDMI 2.1，不支持 120Hz 刷新率，不过支持 10 bit HDR 和 4K60 输出。>> 查看详情

15、杭州亚运会公众售票官方网站上线

7 月 8 日上午 10 时，杭州亚运会公众售票官网正式上线，部分项目不同场次的门票开放购买，大家可通过官网进行选购，也可以通过支付宝搜索“智能亚运一站通”小程序，点击“票务通”购买门票。据悉，杭州亚运会门票分为纸质票和电子票。体育比赛门票价格从 20 至 1000 元不等，其中 60% 以上的票价不超过 100 元，平均票价不超过 160 元。>> 查看详情

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