小鹏汽车 Q4 登陆以色列市场，与当地经销商 Freesbe 达成战略合作

IT之家 7 月 10 日消息，小鹏汽车宣布与以色列汽车经销商 Freesbe 公司达成战略合作，以拓展以色列市场。

小鹏汽车官方称，小鹏汽车与 Freesbe 的合作标志着其国际扩张的重大突破，标志着小鹏汽车在欧洲以外的海外业务迈出了第一步，小鹏汽车高端产品预计将于今年第四季度在以色列推出。

小鹏汽车国际市场副总裁 Eric Xu 表示：“我们已经看到了以色列电动汽车市场的巨大潜力，希望通过我们领先的技术和优质的电动汽车产品为当地客户带来新的体验，我们相信 Freesbe 拥有相同的愿景和抱负，将客户放在核心并全面合作。”

Freesbe 首席执行官 Issac Weitz 表示：“Freesbe 很自豪和兴奋能够与小鹏汽车建立合作伙伴关系。小鹏卓越的产品和愿景与 Freesbe 的领导地位和强大的基础设施相结合，将在以色列高端电动汽车增长市场中发挥强大的制胜作用”。

IT之家从小鹏官方新闻稿获悉，Freesbe 公司成立于 1933 年以来，正式名称为 Carasso motors，是以色列的一家上市公司，也是以色列最大的汽车经销商集团之一，该公司可提供全方位的一站式金融、以旧换新、保险和服务。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。