韩媒称中韩汽车电池竞争将扩展至东南亚地区，印尼市场最受关注

IT之家 7 月 10 日消息，据 BusinessKorea 报道，中国和韩国将在具有高增长潜力的东南亚电池行业展开竞争。韩国企业正在印度尼西亚、泰国、马来西亚和越南这四个东南亚最大的电动汽车市场进行大量投资，而中国也正在将东南亚作为继欧洲之后的新海外基地。

▲ 图源 Pixabay

业内人士表示，在汽车领域，东南亚是与印度、澳大利亚一起构成亚太市场的关键地区，亚太市场的规模位居全球第四，仅次于美国、中国、EMEA（欧洲、中东和非洲的合称）三大市场。尤其是电池关键矿产之一镍储量全球第一的印度尼西亚，正在着手建设电动汽车生产设施，这也使得电池制造商纷纷在该国投资。

在韩国企业中，LG Energy Solution 占据了主导地位，它与现代汽车在印度尼西亚成立了电池合资企业。双方合建的 10GWh 电池工厂将于 2023 年底完工，并将于明年开始批量生产电池，未来产能将扩大至 30GWh。

三星 SDI 将继续投资其马来西亚工厂，该工厂生产电动工具和家用电器的小型电池。此外三星 SDI 还将在马来西亚芙蓉建立第二家工厂，以提高电动汽车圆柱形电池的产量。

中国厂商方面，IT之家此前报道，宁德时代已同意与一家印尼国营公司建立矿物、材料和电池产业链项目。近期宁德时代也和泰国方面讨论了建立电池工厂的可能性。此外，比亚迪也正在泰国建设一家电池工厂，目标是明年开始运营。

一位业内人士表示：“在像印度尼西亚这样让 LG 财团和宁德时代竞争的国家，从矿产开采、冶炼到材料、电池和电动汽车，整个产业链都缺乏技术支持，所以很多企业都试图提前进入这些市场，以实现利润最大化。”

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