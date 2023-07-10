英特尔酷睿 i7-14700K 处理器跑分流出：多核性能比 13700K 提升约 17%

IT之家 7 月 10 日消息，据硬件爆料者 @wnxod 爆料，英特尔即将发布的下一代桌面处理器 Core i7-14700K 已经在 CPU-Z 和 Cinebench 测试软件中现身，并放出了跑分截图。这款处理器据称拥有 8 个性能核心和 12 个效能核心，是英特尔 Raptor Lake 系列的一员。

从图片来看，这颗处理器尚未被任何软件所识别，仅被识别为 Raptor Lake HX / S，也就是英特尔 14 代酷睿系列的核心代号。CPU-Z 页面的信息显示，这颗 CPU 的最高频率达 5.5 GHz，仅比上一代的 i7-13700K 高出了 100MHz，但核心数量增加应该更重要。

IT之家注意到，CPU-Z 的测试结果显示，Core i7-14700K 的单核得分为 905 分，多核得分为 14965 分，分别比 Core i7-13700K 高出 3.8% 和 18.2%。Cinebench R23 的测试结果显示，Core i7-14700K 的单核得分为 2192 分，多核得分为 36296 分，分别比 Core i7-13700K 高出 4.2% 和 16.9%。

跑分显示，与上一代的 Core i7-13700K 相比，Core i7-14700K 在多核性能方面有明显提升，但更重要的单核性能仅提升了 4%。不过，目前不知道这是否是该处理器的最终版本，也不清楚其与现有主板的兼容性如何。英特尔下一代 Raptor Lake 系列处理器预计将于 10 月份上市，首批推出的将是 K 系列的处理器，包括这款 Core i7-14700K 型号。

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