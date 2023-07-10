消息称印度政府质疑芯片生产激励计划，导致富士康退出半导体合资企业

2022 年 2 月 14 日：富士康与 Vedanta 宣布将合作在印度生产半导体，以实现业务多元化。富士康表示，这将“极大地促进印度国内电子产品制造”。

2022 年 9 月 13 日：Vedanta 和富士康签署协议，投资 195 亿美元（IT之家备注：当前约 1409.85 亿元人民币）建立半导体和显示器生产线。印度总理莫迪的家乡古吉拉特邦被选为工厂所在地。

2022 年 9 月 14 日：Vedanta 董事长 Anil Agarwal 表示，该公司并不认为合资企业存在资金问题。

2023 年 5 月 19 日：印度信息技术部副部长钱德拉塞卡（Chandrasekhar）称，该合资企业正在“努力”与技术合作伙伴合作。

2023 年 5 月 31 日：由于涉及意法半导体的谈判陷入僵局，Vedanta 和富士康的合资企业进展缓慢。消息人士称，该合资企业已与意法半导体合作获得技术许可，但印度政府已明确表示希望意法半导体“参与更多的游戏”，例如在合作伙伴关系中持有股份。

2023 年 6 月 23 日：印度信息技术与电信部长 Ashwini Vaishnaw 表态称，已要求富士康和其在印度当地的合伙人 Vedanta 再度提交申请文件，印度政府将根据新提案评估。

2023 年 6 月 30 日：印度市场监管机构对 Vedanta 处以罚款，原因是其发布的新闻稿显示其已与富士康合作在印度生产半导体，而该交易是与 Vedanta 的控股公司进行的，违反了披露规则。