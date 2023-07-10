不止中南大学，小米向湖南大学捐赠 1000 万元

IT之家 7 月 10 日消息，IT之家从湖南大学官方微信公众号获悉，7 月 7 日下午，湖南大学“小米青年学者”签约仪式暨“小米奖助学金”颁奖典礼举行。

“小米青年学者”签约仪式上，小米公益基金会执行秘书长刁美玲和湖南大学教育基金会秘书长邓利华代表双方签署捐赠协议，校党委副书记唐珍代表学校向小米集团副总裁颜克胜颁发捐赠证书。

据介绍，湖南大学“小米青年学者”项目 500 万元，致力于资助湖南大学青年教师及科研人员，支持在科学领域取得突出成绩且具有明显创新潜力的青年人才，鼓励他们潜心从事科研与教学工作。湖南大学“小米奖助学金”500 万元，面向学校全日制在读本科生及硕士研究生，支持品学兼优和家境困难的学生。

“小米奖助学金”颁奖典礼上，颜克胜、唐珍名向获奖学生颁发荣誉证书。马浩楠等 10 名学生获小米特等奖学金，王艾乐等 40 名学生获小米奖学金。第八届中国国际“互联网 +”大学生创新创业大赛金奖获得者王淑禾作为获奖学生代表发言。

签约仪式现场

值得一提的是，早前据中南大学官方消息，7 月 7 日，小米公益基金会与中南大学教育基金会捐赠协议签约仪式在校本部科教楼三会议室举行。为支持教育领域的公益事业，小米公益基金会向中南大学教育基金会捐赠 1000 万元，设立“小米奖助学金”和“小米青年学者”项目，支持中南大学在校学生及青年教师发展。

小米公益基金会于 2020 年设立“小米奖助学金”项目，计划分 5 年覆盖全国 100 所高校，资助总金额为 5 亿元人民币。

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