特斯拉墨西哥超级工厂即将获得最终许可，进入施工阶段

IT之家 7 月 10 日消息，据新莱昂州州长塞普尔韦达（Samuel Alejandro García Sepúlveda）透露，特斯拉在墨西哥建设的超级工厂即将获得所有的最终许可，并进入施工阶段。

这座超级工厂位于蒙特雷（Monterrey）郊外，是特斯拉今年 3 月在投资者日上宣布的项目，特斯拉计划在这里生产下一代车型。

IT之家注意到，特斯拉曾表示，希望能够以创纪录的速度建成这座工厂，甚至有望打破上海超级工厂从动工到投产仅用了 9 个月的纪录。然而，自从宣布项目以来已经过去了四个月，特斯拉还没有开始动工。据报道，这是因为还在等待许可。

现在看来事情有了进展，参与了该项目的新莱昂州州长塞普尔韦达表示，他预计特斯拉将随时获准开始建设：“我们还没有确定具体日期，但好消息是，所有的许可，包括环境、能源、水资源等方面的，都已经通过了审核，正在推进中，所以我们随时可能会告诉他们第一块石头已经奠基的消息。”

塞普尔韦达还透露了他对特斯拉在新工厂计划生产的车型的看法：“根据我们掌握的信息，他们现在已经处于新车型设计的最后阶段，这将是一款新的车型，据我们所知，它将是世界上最好的电动车和最经济的车，它将是一个里程碑。随着设计完成，他们已经完成了生产线、软件以及工厂启动所需的一切准备工作。”

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