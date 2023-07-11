消息称 Uber CFO 将离职 ：成公司 IPO 以来离职级别最高的高管

北京时间 7 月 11 日早间消息，据报道，Uber 首席财务官纳尔逊・蔡（Nelson Chai）准备离职，这将会是 2019 年 Uber 上市以来该公司最重要的离职事件。

知情人士称，蔡已经告知 Uber CEO 达拉・科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）他将会离职，只是离开的时间还没有确定。

一位 Uber 新闻发言人在声明中表示：“在过去 5 年里，纳尔逊在确保公司财务稳固时发挥了关键作用，他领导公司摆脱了巨额亏损。在静默期内，我们不会对任何高管的潜在职业决定发表评论。”

如果蔡真的离职，意味着他在 Uber 的 5 年任期结束。2018 年蔡成为 Uber 一员，他领导公司 IPO，解决了一些财务问题。蔡上任时 Uber 陷入困境，公司挥霍无度，为了追求爆发式增长投入投入巨额资金，58 岁的蔡临危受命。在蔡加入 Uber 董事会之前的 3 年时间里，Uber CFO 职位一直空缺。

在蔡领导期间，Uber 完成了几笔大交易，比如 2020 年以 26.5 亿美元收购 Postmates，2021 年又以 22.5 亿美元收购物流运营商 Transplace。大流行期间 Uber 的打车需求遭受严重打击，预订金额下降最多 80%，公司裁员超过 6000 人。

2022 年 Uber 的调整后税息折旧及摊销前利润（Ebitda）约为 1.86 亿美元，由负转正。按美国通用会计准则，Uber 仍然处在亏损状态，如何扭亏曾是蔡和科斯罗萨西的下一个目标。

评级机构穆迪年初时曾上调 Uber 评级，它认为 Uber 的盈利能力明显改善，公司将持续产生现金流。

在加入 Uber 之前，蔡曾长期担任华尔街高盛前高管约翰・赛恩（ John Thain）的副手，后来蔡又曾在纽交所、美林证券和 CIT Group 担任高管。

在美林证券工作期间，蔡曾和赛恩帮助公司度过 2008 年金融危机，将公司卖给美国银行，避免了破产。没多久两人便离开了美林证券，然后又在 CIT Group 相逢。在 2018 年蔡加盟 Uber 之前，他是保险公司 Warranty Group 的 CEO。

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