分析师：2025 年 Threads 能为 Meta 带来 80 亿美元营收

7 月 11 日消息，知名投行 Evercore ISI 的分析师指出，预计到 2025 年，Meta 旗下的新社交媒体应用 Threads 将创造 80 亿美元的营收。

目前社交媒体新应用 Threads 已经拥有超过 1 亿用户，成为迄今增长最快的应用程序。相较之下，OpenAI 的 ChatGPT 花了约 2 个月的时间吸引 1 亿用户，而 Threads 只用了 5 天。

上周五，Meta 公司首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）表示，Threads 的推出“远超出了我们的预期”。

尽管华尔街的几位分析师认为 Threads 短期内对 Meta 的财务状况影响有限，因为 Meta 公司目前专注于增长而非盈利，但 Evercore ISI 的一位分析师认为这款新应用“对 Meta 当前业务几乎没有负面影响，但为公司创造了收入和利润的增长机会”。

“在未来几年中，我们估计 Threads 可能达到接近 2 亿日活跃用户（相当于 Twitter 在被收购时的 2.4 亿日活跃用户的 90%），并创造 80 亿美元的年收入，相当于我们对 Meta 2025 年收入预期的 5% 增长。假设边际毛利率为 50%，我们估计 Threads 产生的 80 亿美元收入将带来近每股 1.50 美元的额外每股收益，相当于 Meta 2025 年预期每股收益的 6% 至 7% 增长。”该分析师在一份客户报告中表示。

该分析师重申了对 Meta 平台股票的“跑赢大盘”评级，并将其确定为首选股票。他对这家社交媒体巨头股票的目标价格为每股 350 美元。

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