Threads 用户数破亿，马斯克称“扎克伯格就是个软蛋”

IT之家 7 月 10 日消息，推出不到一周，Meta 的 Threads 用户数量就飙升至 1 亿，使其成为有史以来第一个在如此短的时间内达到这一里程碑的移动应用。

Twitter 老板埃隆・马斯克 (Elon Musk) 则在推特上对马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）猛烈抨击，称其是个“软蛋”，还要跟他举行一场“不可描述”测量比赛。

IT之家注意到，自上周 Meta 推出 Twitter 的直接竞争对手 Threads 以来，马斯克一直对其持高度批评态度。在过去的几天里，马斯克一直在关注 Threads，称 Threads“只是 Instagram 去掉了图片，这说不通，因为饥渴的图片是人们使用该应用程序的主要原因。”马斯克甚至对其提起诉讼，指控 Meta 挖走前 Twitter 员工来创建“山寨”应用。

今日马斯克对扎克伯格的攻击更为直接，直接升级到了人身攻击。

值得一提的是，马斯克与扎克伯格之间矛盾积蓄已久，二人甚至公开约架，想一决高下。

马斯克的 Twitter 目前仍然处于领先地位，根据 Statista 的数据，截至 2022 年 12 月，全球 Twitter 用户估计为 3.68 亿。

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