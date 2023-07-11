法国启动“未来网络”研究计划，希望推出“6G”平台

IT之家 7 月 11 日消息，法国政府宣布启动由 CEA、CNRS 和 IMT 共同主导 d “未来网络”研究计划以支持 5G 应用等未来网络相关研发。

此外，法国还将拨款 6500 万欧元（IT之家备注：当前约 5.16 亿元人民币）支持该领域的科学卓越并满足未来网络领域工业创新的技术需求，希望与其他机构联合推出“法国 6G”平台，以便为 6G 网络到来做好充分准备。

法国“未来网络”研究计划 (PEPR) 由原子能委员会 (CEA)、国家科学研究中心 (CNRS) 和矿业电信研究所 (IMT) 负责，召集该国公共研究机构参与 10 个针对未来网络技术的大型研究项目。

法国高等教育和科研部长希尔薇・勒塔约（Sylvie Retailleau）以及负责数字转型和电信的部长级代表让-诺埃尔・巴罗（Jean-Noël Barrot）当天在法国国立高等矿业-电信学校联盟（IMT）宣布，“未来网络”目标是支持未来网络领域的卓越科学技术研究，满足该领域产业创新的技术需求。该计划可享受“法国 2030”投资计划中提供的 6500 万欧元预算。

据介绍，“未来网络”研究计划包含 4 条主线：开发 5G 应用以提高法国经济竞争力，开发法国自主的通信网络解决方案，巩固未来网络的研发力量，加强培训并吸引国际人才。

官方还表示，法国政府将委托 IMT 推出“法国 6G”平台，旨在让该国工业界、学术界和相关机构以更加协调的方式参与 6G 标准制定。

“法国 6G”平台旨在加强欧洲和国际合作，作为知识产权资产开发中心，并致力于采用关注环境和社会问题的国际标准。

巴罗指出，除公共研究外，法国的产业生态必须动员起来，以便在 6G 标准制定中发挥关键作用。

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