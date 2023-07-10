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首页 > IT资讯>业界

消息称三星 SDI 将在欧洲生产 4680 电池

2023/7/10 15:26:44 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 7 月 10 日消息，三星 SDI 此前发布公告，表示该公司计划在今年晚些时候开始试产磷酸铁锂电池和镍锰电池，并计划最早于下个季度，开始为特斯拉的 Model Y 汽车生产圆柱形 4680 电池。

The Elec 援引业内人士的话透露，三星 SDI 将在欧洲生产 4680 电池。为此，该公司已开始准备扩建匈牙利 Goed 工厂，目标下半年开工。

外媒在 Nano Korea 2023 活动现场讨论了 4680 电池项目的事情。据称，这是三星和宝马合作的结果，计划在匈牙利第三工厂进行生产。

据称，三星 SDI 将先开发并量产 4680 电池，之后再增加生产 4695 和 46120 电池。值得一提的是，三星 SDI 制造的 46 系电池（IT之家注：46 即电池直径为 46 毫米）主要有三个版本 ——4680、4695、46120，而宝马要求的是 46120。

至于产能，官方预计会在 10GWh 左右。与其他电池不同，圆柱形电池的容量会随着 PPM 速度的提高而增加。

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关键词：电池宝马三星SDI

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