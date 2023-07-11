微软在 Build 大会上宣布的新 Microsoft Store AI Hub 现已开始推出

IT之家 7 月 11 日消息，现有网友发现，微软之前在 Build 大会上宣布的新 Microsoft Store AI Hub 功能现已开始面向 Canary 用户以及 Dev 用户推出（应用商店版本 22306.1401.1.0）。

感兴趣的用户现在可以打开应用商店看一下，如果没有看到 AI Hub 可在重置 Microsoft Store 后再尝试。

今年 5 月，微软在 Build 大会上宣布将 AI 的力量引入 Windows 11，并将通过 Windows Copilot 和 Dev Home 为用户和开发人员开启生产力新时代。IT之家注意到，微软前段时间已经开始推出 Windows Copilot。

微软当时提出了五项改进，例如为 Windows 11 引入 Windows Copilot、将 Bing Chat 插件集成到 Windows 中、为 Windows 上的 Microsoft Store 中引入新的人工智能功能和体验等等。

也就是说，微软将为 Microsoft Store 带来新的 AI 功能、扩展的 Microsoft Store Ads 以及新工具，其中包括 Microsoft Store AI Hub。

简单来说，微软将在 Windows 上的 Microsoft Store 中引入一个专门的部分，该部分将整理开发者社区和微软构建的最佳 AI 体验内容。

微软表示， Microsoft Store AI Hub 是由微软和开发者社区共同构建的 AI Hub，旨在提供最佳的 AI 体验。

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