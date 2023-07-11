网易手游《三国诛将录》7 月 13 日公测，支持 iOS、安卓、MUMU 模拟器

IT之家 7 月 11 日消息，网易动作手游《三国诛将录》公测将于 7 月 13 日上午 10：00 开启，支持 iOS、安卓设备，双平台数据互通，支持使用 MUMU 模拟器进行游戏。

IT之家从官方了解到，《三国诛将录》预下载通道将于 7 月 12 日 00：00 开启，如已安装先前测试包体，官方建议先进行删除后重新下载公测版本包体。安卓的包体大小约 1.7G，扩展资源约 1400M；iOS 的包体大小约 3.2G，无资源拓展。

设备要求：

安卓：系统 Android 5.0（Android21）；内存 3GB 及以上；

iOS：系统 iOS12 及以上；CPUA9 及以上；内存 1GB 及以上。

据了解，《三国诛将录》是网易出品的一款全新黑暗三国无双动作手游，采用虚幻 4 引擎开发制作，拥有百名三国传奇武将，超过 200 种原创技能。游戏拥有神兽战、无限战场、单挑决斗，3V3 PVP 模式、10V10 乱斗 50V50 联盟战等对战玩法，还有建造农田、冶炼厂、练兵场、国战堂、比武场、豪夺之地等城建玩法。

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