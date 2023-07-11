蔚来 NOP + 增强领航辅助功能在北京环路及快速路实现全覆盖

IT之家 7 月 11 日消息，IT之家从蔚来官方获悉，7 月 10 日，蔚来 NOP + 增强领航辅助功能在北京五环内的高速公路和城市快速路上线。至此，蔚来 NOP + 在北京二环、三环、四环、五环等城市环路及快速路、高速公路实现了全覆盖。

本次更新用户无需进行软件 OTA 升级，会通过云端自动更新，无需操作即可体验最新的道路范围。未激活 NOP + 用户可通过“蔚来 App-爱车-智驾专区-NOP+”激活功能，开启 NOP + 旅程。

据官方介绍，NOP + 增强领航辅助是基于 Banyan・榕智能系统专属打造的领航辅助功能，可在高速公路、城市快速路上，辅助用户完成进出匝道、选择最优车道、超越慢车、根据限速自动调速等一系列驾驶任务。同时，随着 Banyan 2.0.0 版本的更新，NOP + 能力再次升级，全栈自研的 BEV 与占据栅格感知框架提供了更强的感知能力，ESD 动态模拟显示可展示更丰富的动态模型、道路元素、周围车辆意图识别可视化等信息，并应用了全新规控模型，带来更加安心的使用体验。

官方还介绍了购新车获 NOP + 免费使用权：

2023 年 6 月 1 日起支付定金，购买 ET7、ES7、EC7、ET5 新车的用户，限时获得 NOP+ 1 年免费使用权。

2023 年 7 月 31 日（含）前支付定金，购买全新 ES8、全新 ES6 新车的用户，限时获得 NOP+ 2 年免费使用权。

2023 年 8 月 1 日（含）起支付定金，购买全新 ES8、全新 ES6 新车的用户，限时获得 NOP+ 1 年免费使用权。

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