耗时 30 年，Linux 桌面市场份额首次达到 3%

IT之家 7 月 11 日消息，流量监测机构 StatCounter 的最新数据表明，截至 2023 年 6 月，Linux 的桌面市场份额首次突破了 3%，其他操作系统占比分别为 Windows（68.15%）、macOS（21.38%）以及 Chrome OS（4.15%）。

▲ 图源 StatCounter

据悉，这是 Linux 操作系统 30 年以来，首次市场份额突破 3%。尽管它在普通用户中的受欢迎程度远不如微软的 Windows 及苹果的 macOS，但这一数据表明，Linux 操作系统的未来发展相当可期。

外媒 linuxiac 认为，“考虑到与其他操作系统的激烈竞争，Linux 当下取 3% 的市场份额是一个了不起的成就”，这表明大众越来越接受和认可 Linux 的强大功能和多功能性，也证明了它在桌面领域的适应性和灵活性。

IT 之家昨日曾报道，Linux 6.5-rc1 发布，带来了 USB4 v2 的初步支持，及 AMD RDNA3 显卡的超频能力。当下随着 Linux 生态系统的不断发展和创新，预计其市场份额在未来几年还将继续增长。

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